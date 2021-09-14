Тренер «Легии» о словах Федуна про «смыть позор»: «В Польше есть поговорка: «Цыган бил сына не за игру в карты. А за то, что тот хотел отыграться»

Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич ответил на слова владельца «Спартака» Леонида Федуна, который перед игрой заявил, что футболисты клуба «должны смыть позор десятилетней давности».
В 2011 году «Спартак» уступил «Легии» в квалификации Лиги Европы. Первый матч закончился 2:2, а во второй встрече дома москвичи уступили 2:3.
«Мы не жили прошлым. Не строили ожидания на основе того матча, у нас уже много новых игроков. И еще, у нас в Польше есть такая поговорка: «Цыган бил своего сына не за то, что тот играл в карты – а за то, что он хотел отыграться»», – сказал Михневич.
Федун мечтал смыть позор и даже перекрестился на удачу. Что было дальше?