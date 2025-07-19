Хавбек «Балтики» Петров об 1:1 с «Динамо»: «Ничья — это неплохо, но не повод для радости. У них с игры было не так много моментов»

Хавбек «Балтики» Максим Петров оценил ничью с «Динамо» (1:1) в 1-м туре Мир РПЛ.

«Довольны игрой в матче с «Динамо», но ничьей — нет. Ничья — это неплохо, но я не считаю, что это повод для радости. По сути, у «Динамо» с игры было не так много моментов.

У них очень хорошие стандарты, как раз с чего они и забили гол», — сказал Петров.