Хавбек «Балтики» Петров об 1:1 с «Динамо»: «Ничья — это неплохо, но не повод для радости. У них с игры было не так много моментов»
Хавбек «Балтики» Максим Петров оценил ничью с «Динамо» (1:1) в 1-м туре Мир РПЛ.
«Довольны игрой в матче с «Динамо», но ничьей — нет. Ничья — это неплохо, но я не считаю, что это повод для радости. По сути, у «Динамо» с игры было не так много моментов.
У них очень хорошие стандарты, как раз с чего они и забили гол», — сказал Петров.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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