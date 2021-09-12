«ПСЖ» – жулики, «Реал» никогда не станет таким, потому что это не государственный клуб». Тебас о финансах

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас, обсуждая финансовые трудности испанских клубов в связи с пандемией, вновь раскритиковал «ПСЖ» за большие траты.

«Я уже говорил, что испанский футбол не сломлен. Ни «Реал», ни .

Я считаю, что справился с пандемией лучше прочих, приложив громадные усилия дня сокращения зарплатной ведомости. И теперь «Реал» может вести себя так, как захочет.

Однако «Реал» никогда не станет , потому что «ПСЖ» – жулики. У них зарплатная ведомость достигла почти 600 миллионов евро, а это недопустимо.

К тому же «Реал» – не государственный клуб, поэтому для него подобное невозможно», – сказал Тебас.

«ПСЖ» управляется катарским государственным фондом Qatar Investment Authority.