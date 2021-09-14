Захарян и Тюкавин – самые дорогие игроки России до 21 года. Арсен – в топ-20 самых дорогих игроков мира не старше 18 (Transfermarkt)

Transfermarkt провел исследование роста трансферной стоимости молодых футболистов «Динамо».
Стоимость 18-летнего хавбека Арсена Захаряна возросла на 125% и составляет теперь 9 миллионов евро.
19-летний нападающий Константин Тюкавин оценен в 6,5 млн евро, рост составил 116,7%.
Захарян, таким образом, возглавляет рейтинг самых дорогих российских футболистов не старше 21 года, Тюкавин занимает второе место.
Захарян также входит в рейтинг топ-20 самых дорогих игроков не старше 18 лет во всем мире. Он занимает 16-е место.
Лидером рейтинга является хавбек «Барселоны» Педри, который оценивается в 80 миллионов евро. Следом идут его одноклубник Анссумане Фати (60 млн) и Эдуардо Камавинга из «Реала» (55 млн).