Захарян и Тюкавин – самые дорогие игроки России до 21 года. Арсен – в топ-20 самых дорогих игроков мира не старше 18 (Transfermarkt)

провел исследование роста трансферной стоимости молодых футболистов .

Стоимость 18-летнего хавбека возросла на 125% и составляет теперь 9 миллионов евро.

19-летний нападающий оценен в 6,5 млн евро, рост составил 116,7%.

Захарян, таким образом, возглавляет рейтинг самых дорогих российских футболистов не старше 21 года, Тюкавин занимает второе место.

Захарян также входит в рейтинг топ-20 самых дорогих игроков не старше 18 лет во всем мире. Он занимает 16-е место.

Лидером рейтинга является хавбек «Барселоны» Педри, который оценивается в 80 миллионов евро. Следом идут его одноклубник (60 млн) и из (55 млн).