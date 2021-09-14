Гендиректор «Спартака»: «Без комментариев, обращайтесь к тренеру и игрокам. Почему я должен что-то говорить?»

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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отказался давать комментарии после поражения в матче группового этапа Лиги Европы от «Легии» (0:1).

– Без комментариев. К тренеру на пресс-конференции за комментариями обратитесь. И к футболистам.

– Почему вы ничего не будете говорить?

– Почему я должен что-то говорить?

– Впечатления по игре? Казалось бы, матч сказывался в пользу «Спартака»...

– Я вам сказал же, ребята, – ответил Мележиков.

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