Румменигге о Месси: «У «Барселоны» вырвали душу. Испанская лига забила в свои ворота»

Бывший генеральный директор «Баварии» высказался об уходе нападающего из «Барселоны».

«Мы смотрели на команду и видели, какую тактику она применяет. После ухода Месси у «Барселоны» вырвана душа. У них сложные времена.

Его было необходимо отпустить. Приняв такое решение, испанская лига забила в свои ворота», – сказал Румменигге.

Месси находился в системе «Барселоны» с 2000 года. Летом этого года срок его контракта с клубом истек, и стороны договорились о новом соглашении. Однако Ла Лига не позволила «Барсе» зарегистрировать Месси из-за финансовых проблем, которые испытывает клуб.

После этого аргентинец бесплатно перешел в .

Во вторник «Бавария» разгромила «Барселону» в выездном матче Лиги чемпионов (3:0).

Тотальный провал Кумана против «Баварии». Игра с мячом, без мяча, замены – «Барса» была хуже во всем