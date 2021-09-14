«Спартак» проиграл 5 матчей в еврокубках подряд

проиграл «Легии» (0:1) в матче группового этапа Лиги Европы.

Красно-белые проиграли пять матчей в еврокубках подряд.

В играх 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» в этом сезоне «Спартак» потерпел два поражения (0:2, 0:2). В сезоне-2019/20 московский клуб дважды проиграл «Браге» (0:1, 1:2) в .

Таким образом, в прошлый раз «Спартак» побеждал в еврокубках 15 августа 2019 года. Тогда московский клуб играл со швейцарским (2:1).

Следующий матч группового этапа Лиги Европы красно-белые проведут 30 сентября. Соперником команды Руя Витории станет «Наполи».