Кумана не уволят из «Барсы» в ближайшее время

не уволят из «Барселоны» в ближайшее время, несмотря на неудачный старт команды в чемпионов.

Встреча президента сине-гранатовых с Куманом после вчерашнего поражения от «Баварии» (0:3) продолжалась почти три часа, но менеджер не собирается увольнять тренера в ближайшее время, сообщает журналистка COPE Хелена Кондис Эдо со ссылкой на источники в «Барсе».

В каталонском клубе осознают, что лучше как команда, но не могут смириться с поражениями в таком стиле.

Куман и Лапорта поговорили после разгрома «Барсы» от «Баварии». Встреча была напряженной

Тотальный провал Кумана против «Баварии». Игра с мячом, без мяча, замены – «Барса» была хуже во всем