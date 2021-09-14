Кумана не уволят из «Барсы» в ближайшее время

Роналда Кумана не уволят из «Барселоны» в ближайшее время, несмотря на неудачный старт команды в Лиге чемпионов.
Встреча президента сине-гранатовых Жоана Лапорты с Куманом после вчерашнего поражения от «Баварии» (0:3) продолжалась почти три часа, но менеджер не собирается увольнять тренера в ближайшее время, сообщает журналистка COPE Хелена Кондис Эдо со ссылкой на источники в «Барсе».
В каталонском клубе осознают, что «Бавария» лучше как команда, но не могут смириться с поражениями в таком стиле.
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