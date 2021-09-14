«Легия» закупила рекламные баннеры на зданиях Москвы перед матчем со «Спартаком»: «Мы вернулись»

«Спартак» принимает «Легию» в матче 1-го тура группового раунда .

Польский клуб активно рекламирует игру в Москве. Баннеры с анонсом появились на нескольких торговых центрах столицы.

«Москвичи уже знают, что мы вернулись. Добрый вечер, «Спартак», – сообщает твиттер «Легии».

В 2011 году «Спартак» проиграл «Легии» в квалификации Лиги Европы. В Варшаве команды сыграли вничью 2:2, в Москве красно-белые уступили со счетом 2:3.

Матч – состоится сегодня, 15 сентября. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этой игры, начало – в 17:30 по московскому времени.

Фото: официальный твиттер «Легии»

«Легия» вывесила рекламные баннеры с анонсом матча со «Спартаком» – на нескольких зданиях Москвы