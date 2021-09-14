«Смыть позор десятого года». Федун вспомнил матчи с «Легией» в 2011-м, говоря об ожиданиях от «Спартака»

Владелец «Спартака» поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против «Легии».

«Смыть позор десятого года», – сказал Федун журналистам, заходя в стадион «Открытие Банк Арена», где состоится игра.

Скорее всего, Федун имел в виду матчи с «Легией», которые «Спартак» провел в 2011 году.

Тогда красно-белые проиграли «Легии» в квалификации Лиги Европы. В Варшаве команды сыграли вничью 2:2, в Москве «Спартак» уступил со счетом 2:3.

Матч «Спартак» – «Легия» состоится сегодня, 15 сентября. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этой игры, начало – в 17:30 по московскому времени.

Последний матч «Спартака» с «Легией» – боль и кошмар. Гол на 92-й, вылет из Лиги Европы (а половина поляков уехала в РПЛ)

«Легия» когда-то называлась ЦСКА, а ее первый иностранец – русский. Клуб основали военные во время Первой мировой