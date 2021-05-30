Холанд забил 21 гол в 17 матчах ЛЧ – как минимум на 10 игр быстрее, чем любой другой игрок

Форвард дортмундской увеличил счет в матче группового этапа Лиги чемпионов против (2:0, второй тайм).

Этот гол стал для норвежца 21-м в Лиге чемпионов. Чтобы достичь этой отметки, форварду потребовалось 17 матчей.

Холанд забил 21 мяч в ЛЧ как минимум на 10 матчей быстрее, чем любой другой футболист. До этого рекордсменом по этому показателю был Руд ван Нистелрой, забивший 21 гол за 27 матчей в .

Филиппо Индзаги для этого потребовалось 28 игр, Марио Гомесу – 32, Марио Жарделу, и Ривалдо – по 35.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Боруссией» и «Бешикташем».