Холанд забил 21 гол в 17 матчах ЛЧ – как минимум на 10 игр быстрее, чем любой другой игрок

Теги Боруссия Дортмунд Карим Бензема Марио Гомес Филиппо Индзаги бундеслига Германия Руд ван Нистелрой Бешикташ высшая лига Турция Лига чемпионов УЕФА Ривалдо Марио Жардел Эрлинг Холанд Футбол

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд увеличил счет в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Бешикташа» (2:0, второй тайм).

Этот гол стал для норвежца 21-м в Лиге чемпионов. Чтобы достичь этой отметки, форварду потребовалось 17 матчей.

Холанд забил 21 мяч в ЛЧ как минимум на 10 матчей быстрее, чем любой другой футболист. До этого рекордсменом по этому показателю был Руд ван Нистелрой, забивший 21 гол за 27 матчей в Лиге чемпионов.

Филиппо Индзаги для этого потребовалось 28 игр, Марио Гомесу – 32, Марио Жарделу, Кариму Бензема и Ривалдо – по 35.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Боруссией» и «Бешикташем».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные