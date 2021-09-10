«Спартак» проиграл 4 из 6 домашних матчей в этом сезоне. Выиграли только у «Химок» и «Урала»

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В этом сезоне «Спартаку» непросто даются домашние матчи.

Команда Руя Витории лишь дважды смогла выиграть в шести матчах, которые прошли на «Открытие Банк Арене» в этом сезоне, – у «Урала» (1:0) и «Химок» (3:1).

Красно-белые четырежды проиграли дома – «Бенфике» (0:2) в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, «Нижнему Новгороду» (1:2) и «Сочи» (1:2) в РПЛ, а также «Легии» (0:1) на групповом этапе Лиги Европы.

Следующий домашний матч «Спартак» проведет 25 сентября. Против красно-белых сыграет «Уфа».

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