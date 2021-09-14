Осака, Байлс, Брэди вошли в список 100 самых влиятельных людей года журнала Time

Журнал Time опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных года. В него вошли шесть представителей спорта:

• Наоми Осака, теннис. «Потрясающе наблюдать за скромностью Наоми Осаки и ее ориентированностью на других. Невероятно ценно, что она может честно говорить о психологических проблемах и делиться своей уязвимостью», – говорится в сопроводительном тексте.

• Симона Байлс, спортивная гимнастика. «Она воплощает бесконечный потенциал чернокожих женщин. Жаль, что я не могла на нее равняться, когда была маленькой и пыталась воплотить свои мечты», – написала о Байлс Серена Уильямс.

• Том Брэди, американский футбол. «Даже если ты не увлекаешься теннисом, то знаешь Роджера Федерера. Даже если не следишь за баскетболом, знаешь Майкла Джордана. Том Брэди такой же легендарный спортсмен, которого люди знают, видят и которым восхищаются», – написал Дэвид Бекхэм.

• Эллисон Феликс, легкая атлетика. «Эллисон подает потрясающий пример как мать, как женщина и как спортсменка. Она уже проложила путь во множестве разных областей – включая борьбу за новые декретные правила, которые помогут новому поколению матерей и атлетов», – написала фигуристка Мишель Кван.

• Суниса Ли, спортивная гимнастика. «Олимпийское выступление Сунисы Ли не только закрепляет ее наследие, но и символизируют силу и вдохновляет людей по всему миру».

• Сехей Отани, бейсбол. «Он проводит выдающийся сезон, такой, которого мы раньше не видели. И он не только невероятен на поле, но и джентльмен за его пределами».

Осака зажгла огонь Олимпиады, а до этого сняла документалку про себя. В ней все нерезко и много тревоги

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