Руй Витория: «Спартак» играл лучше до 90-й минуты. Мы сделали для победы более чем достаточно»

Главный тренер высказался после поражения от «Легии» (0:1) в матче группового этапа .

– Результат, наверное, огорчает, а содержание игры вам как?

– Очень трудно принять этот результат, поскольку до 90-й минуты мы играли лучше. Мы сделали более чем достаточно для победы. Нанесли, по-моему, 23 удара, больше владели мячом, атаковали разными флангами, разнообразно.

Но футбол в этих турнирах – Лиге чемпионов и Лиге Европы – таков, решают небольшие детали. Мы пропускаем один гол на последних минутах... С нашей игрой невозможно было уступить в этом матче, но это футбол, – сказал Витория в эфире телеканала «Матч Премьер».

Федун мечтал смыть позор и даже перекрестился на удачу. Что было дальше?