ФХР работает над сокращением дисквалификации Кузнецова, чтобы он сыграл на Олимпиаде-2022

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ФХР работает над сокращением срока дисквалификации нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу организации.

«Федерация хоккея России надеется добиться сокращения срока дисквалификации Евгения Кузнецова в ИИХФ, чтобы игрок смог принять участие в Олимпийских играх 2022 года.

Юристы уже ведут работу в этом направлении», – сообщили в пресс-службе.

Олимпийские игры-2022 пройдут в феврале в Пекине с 4 по 20 февраля.

В 2019 году ИИХФ дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за употребление кокаина.

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