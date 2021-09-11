Крауч о Роналду: «Я всегда был фанатом Месси – дар от бога. Но другой игрок бьет все рекорды. Склоняюсь к смене взглядов»

Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» высказался о возвращении Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Я всегда был фанатом . Дар от бога. Спокойствие, элегантность и все, что сопутствует его гению, завораживает.

Но мы дошли до момента, когда все рекорды бьет другой игрок, имя которого всегда всплывает в таких разговорах. Я склоняюсь к смене взглядов. Эту границу вообще разрешено пересекать? Какими будут последствия?

стал лучшим бомбардиром в истории сборных на прошлой неделе. Мне посчастливилось увидеть это вживую. Я сидел с пивом в руке и смотрел, как в Португалии переписывается история.

Ирландия ничего не давала ему сделать. Роналду даже не забил пенальти. Но затем – бам! – два невероятных удара головой. Все зрители видели это величие. И вот такого игрока купил , – написал Крауч в колонке для Daily Mail.

В двух матчах после возвращения в «МЮ» португалец забил три мяча. С полной статистикой 36-летнего форварда можно ознакомиться здесь.