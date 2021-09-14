Ещенко – журналисту после поражения «Спартака»: «А ты хочешь сказать, что плохо играли?»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко подвел итоги матча с «Легией» (0:1) в Лиге Европы.
– Настоящий «Спартак» был сегодня или в матче с «Химками»?
– А ты хочешь сказать, что плохо играли? Не может команда все время атаковать-атаковать и не бояться пропустить
– Создалось ощущение, что «Легия» не напрягалась?
– Это ваше мнение.
– «Спартак» сыграл здорово?
– Здорово – это когда побеждаешь. Хотя можно победить и с плохой игрой. По факту надо забивать и делать больше агрессии. И надежнее играть в защите.
– А слухи о том, что сборы были очень легкими?
– Это слухи. У Гатагова спросите. Я ему лично говорил, что это были одни из самых тяжелых сборов. Я не знаю, откуда у него эта информация, – сказал Ещенко.