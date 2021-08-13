Автомобиль BMW X3, подаренный призеру Олимпиады в Токио, на следующий день был продан за 5,1 млн рублей

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Один из автомобилей BMW X3, которыми награждали призеров Олимпийских игр-2020 в Токио, был перепродан. 

Медалисты Олимпийских игр в Токио получили автомобили от Фонда поддержки олимпийцев России 11 сентября. Ключи спортсменам вручил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Победители получили автомобили BMW X5, серебряные и бронзовые призеры – BMW X3 различных комплектаций. На следующий день в Москве появилось объявление о продаже белого BMW X3 xDrive30d в пакете M-Sport.

Как сообщает Motor.ru, учитывая максимальную комплектацию кроссовера, включающую цифровую приборную панель и проекцию на асфальт, можно сделать вывод, что автомобиль был получен серебряным призером Олимпийских игр.

Автомобиль был продан за 5,1 млн рублей. 

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