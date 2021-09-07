Станислав Черчесов: «После 5 лет в сборной нужно уйти в тень и провести самоанализ. Мне уже звонили из Саудовской Аравии и Китая»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что клубы из Саудовской Аравии и Китая проявляли к нему интерес.

«Я уже получил несколько звонков из Саудовской Аравии и Китая. Нет, из Польши мне не звонили.

Я проработал со сборной пять лет. После этого нужно уйти в тень и проанализировать свою работу. Я отправился в Инсбрук, чтобы подышать воздухом, очистить голову.

Тренеру важно заниматься самоанализом. Без разницы, провалился ты или добился успеха. Нужно понять, по какой причине результат вышел именно таким», – сказал Черчесов.

Напомним, что Черчесов возглавил сборную России в 2016 году и покинул команду после неудачи на Евро-2020.

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