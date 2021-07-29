«ПСЖ» проведет пресс-конференцию в связи с трансфером Месси завтра в 12:00

«ПСЖ» анонсировал пресс-конференцию, которая пройдет 11 августа на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 11:00 по парижскому времени (12:00 по московскому).
По всей видимости, мероприятие связано с появлением в команде нападающего Лионеля Месси.
Клубное телевидение начнет трансляцию с 10 часов утра по парижскому времени.
Чуть ранее «ПСЖ» анонсировал переход аргентинца, покинувшего «Барселону» на правах свободного агента.
Футболист прилетел в Париж и поприветствовал болельщиков.
Ожидается, что Месси пройдет медосмотр и поставит подпись под контрактом, который свяжет его с французским клубом.
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