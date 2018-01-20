Врач олимпийской сборной России: «Все допинг-пробы, взятые у россиян в Токио-2020, – отрицательные»

Главный врач олимпийской команды России, директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский сообщил, что все допинг-пробы российских спортсменов на в Токио были отрицательными.

«На сегодняшний день с уверенностью могу заявить, что все допинг-пробы, которые были взяты, – отрицательные.

Каждый член нашей сборной команды соблюдает антидопинговые правила на Олимпийских играх, весь медицинский персонал команды регулярно проходит обучение по антидопинговым правилам. Все прекрасно ориентированы в данном вопросе, а о спортсменах, которые никогда не выпьют воду из открытой бутылки, не съедят что-то лишнее и так далее, даже не стоит говорить.

Не сказал бы, что допинг-контроль стал более строгим. Проводится ежедневный отбор допинг-проб спортсменов-олимпийцев, постоянное информирование о месте своего нахождения, вплоть до номера комнаты в Олимпийской деревне, но это лишь небольшой перечень того, что сопровождает каждого члена делегации, каждого спортсмена на Олимпийских играх.

Мы отдаем себе отчет в том, что внимание к нашей команде на данных Олимпийских играх остается беспрецедентно высоким, все мероприятия в отношении наших атлетов проводятся, скажем так, со скрупулезной тщательностью. В штабе Олимпийского комитета имеются высококвалифицированные специалисты, юристы, в том числе по вопросам допинга, которые в круглосуточном режиме оказывают необходимую помощь», – сказал Жолинский.