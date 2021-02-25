Российские фигуристы не выступят на первых этапах юниорского Гран-при из-за ограничений на въезд во Францию

Федерация фигурного катания России (ФФКР) сообщила о пропуске российскими фигуристами первых двух этапов Гран-при среди юниоров.

Первый и второй этапы серии пройдут во французском Куршевеле с 18 по 28 августа. Правительство Франции выпустило постановление, по которому Россия относится к «красной» зоне в отношении ситуации с распространением коронавируса.

Россияне, въезжающие во Францию и не привитые от вируса одобренной в ЕС вакциной, должны пройти 10-дневный карантин. Привитые одобренными в ЕС вакцинами проходят недельный карантин, однако ни одна из применяемых в России вакцин не одобрена ЕС. Возможность въезда во Францию через транзитную страну также отсутствует.

«Учитывая невозможность участия российских фигуристов в первом и втором этапах серии ISU Гран-при среди юниоров в данных обстоятельствах, ФФКР обратилась в Международный союз конькобежцев (ISU) с предложением перераспределить квоты российских фигуристов с обоих этапов во Франции и перенести их на другие этапы серии в те страны, куда будет возможен въезд без ограничительных карантинных мер.

Также ФФККР было предложено пересмотреть критерии отбора участников на Финал Гран-при среди юниоров в данном сезоне.

Совет ISU, рассмотрев аргументы, представленные ФФКР, согласился с указанными предложениями. В настоящее время ФФКР согласовывает с ISU возможности перераспределения квот на другие этапы серии», – говорится в пресс-релизе федерации.