Витория проиграл 4 из 5 матчей в «Спартаке»

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«Спартак» уступил «Бенфике» (0:2) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

За пять игр во главе московской команды Руй Витория потерпел уже четыре поражения. До этого красно-белые проиграли «Рубину» (0:1) и «Нижнему Новгороду» (1:2) в РПЛ и «Бенфике» (0:2) в первом матче квалификации Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что лишь один тренер проиграл 3 из 4 стартовых матчей после назначения в «Спартак» – Анатолий Крутиков в 1976 году. Тогда клуб впервые в истории покинул высшую лигу СССР.

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