Шалимов стал главным тренером «Урала»

Теги премьер-лига Россия Игорь Шалимов Урал Футбол

«Урал» объявил о назначении нового главного тренера.

Им стал Игорь Шалимов, ранее работавший в «Краснодаре» и «Ахмате». Контракт с 52-летним специалистом рассчитан на 2 года.

«Клуб надеется на плодотворное сотрудничество с Игорем Михайловичем. Руководство и все сотрудники окажут главному тренеру всю необходимую помощь в работе.

Новый наставник «Урала» уже прилетел в Екатеринбург и завтра проведет первую тренировку», – говорится в сообщении клуба.

Ранее екатеринбуржцы уволили Юрия Матвеева. После трех туров РПЛ «Урал» занимает 15-е, предпоследнее, место в турнирной таблице с одним очком.

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