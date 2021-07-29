Шалимов стал главным тренером «Урала»

«Урал» объявил о назначении нового главного тренера.

Им стал , ранее работавший в «Краснодаре» и «Ахмате». Контракт с 52-летним специалистом рассчитан на 2 года.

«Клуб надеется на плодотворное сотрудничество с Игорем Михайловичем. Руководство и все сотрудники окажут главному тренеру всю необходимую помощь в работе.

Новый наставник «Урала» уже прилетел в Екатеринбург и завтра проведет первую тренировку», – говорится в сообщении клуба.

Ранее екатеринбуржцы уволили Юрия Матвеева. После трех туров «Урал» занимает 15-е, предпоследнее, место в турнирной таблице с одним очком.