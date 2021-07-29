«Челси» и «Рома» договорились о трансфере Абрахама за 40-45 млн евро. Ожидается решение игрока

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Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам может продолжить карьеру в Серии А.

«Рома» достигла договоренности с «синими» о переходе англичанина. Если трансфер состоится, римляне сначала заплатят 5 миллионов евро, а затем перечислят еще 35-40 миллионов в течение последующих сезонов.

Клубы пока не пришли к соглашению, будет ли это полноценный трансфер или аренда с обязательством выкупа. Теперь ожидается решение игрока.

Интерес к 23-летнему нападающему также проявляет «Арсенал», и Абрахам не против туда перейти. «Челси» же предпочел бы продать Тэмми «Роме», чтобы не усилять клуб из АПЛ.

Также Абрахама могла подписать «Аталанта», но переговоры зашли в тупик, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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