«Давайте перестанем считать наших людей алкоголиками и дебоширами. Во всем мире на стадионах продают пиво». Депутат Лебедев о законопроекте

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев надеется, что поправки в его законопроект о продаже пива на стадионах утвердят быстро.

«Он уже принят в первом чтении. Я надеюсь, что новый состав Государственной думы, который будет сформирован осенью этого года, примет его окончательно.

Давайте перестанем считать наших людей алкоголиками и дебоширами. Во всем мире на стадионах продают пиво и никто не унижает свой народ, говоря, что люди сопьются.

Я думаю, что с экономической точки зрения, если закон будет принят в том виде, в котором мы предлагаем, и все деньги от реализации продажи пива пойдут на спорт, то это будет хорошее финансовое подспорье как футболу, так и инфраструктуре в целом», – заявил депутат.

Ранее стало известно, что в законопроект о пиве на стадионах внесли поправки: предлагается продажа на соревнованиях по всем видам спорта, не менее 20 процентов общего объема полученных средств должно пойти на развитие детского спорта.