«Вы разбили нам яйца». Фанаты «Интера» испортили мурал Лукаку и вывесили баннер о трансфере игрока в «Челси»

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Болельщики «Интера» выразили недовольство скорым переходом нападающего Ромелу Лукаку в «Челси».

Фанаты из объединения Curva Nord испортили мурал неподалеку от «Сан-Сиро», посвященный бельгийцу. Болельщики замазали номер Лукаку и закрасили надпись «Дорогой Милан, добро пожаловать».

Кроме того, фанаты вывесили баннер с надписью Ci avete tutti rotto i coglioni (буквально – «вы разбили нам яйца», можно описать фразой «мы сыты по горло» – прим. Sports.ru).

Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит за переход 115 миллионов евро, а зарплата Лукаку составит 12 миллионов евро в год и бонусы.

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