«Вы разбили нам яйца». Фанаты «Интера» испортили мурал Лукаку и вывесили баннер о трансфере игрока в «Челси»

Болельщики выразили недовольство скорым переходом нападающего в «Челси».

Фанаты из объединения Curva Nord испортили мурал неподалеку от , посвященный бельгийцу. Болельщики замазали номер Лукаку и закрасили надпись «Дорогой Милан, добро пожаловать».

Кроме того, фанаты вывесили баннер с надписью Ci avete tutti rotto i coglioni (буквально – «вы разбили нам яйца», можно описать фразой «мы сыты по горло» – прим. Sports.ru).

Ранее сообщалось, что заплатит за переход 115 миллионов евро, а зарплата Лукаку составит 12 миллионов евро в год и бонусы.

«You’ve all broken our balls». Curva Nord with a clear message. They have their graffiti next to the Lukaku Murales and didn’t appreciate his move. Photo from @marifcinter pic.twitter.com/kXr53NpCS7