Ирина Винер о судействе в Токио-2020: «Это была такая пощечина через художественную гимнастику всем нашим болельщикам»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) Ирина Винер-Усманова рассказала, как чувствуют себя спортсменки и тренеры после Олимпиады-2020, где сборная России впервые за 25 лет осталась без золота.

«Тренерский штаб чувствует себя раздавленным. Девушки чувствуют себя обескураженными несправедливостью.

высказалась, что не серебряная медаль на нее так негативно воздействует, а то, что это было несправедливо. Если бы была допущена какая-то ошибка или что-то такое, что не дало бы ей возможности стать олимпийской чемпионкой, – было бы другое дело, но она сделала все действительно без ошибки.

И ее конкурентка действительно сделала тяжелую ошибку и просто после выступления плакала, уверенная в том, что уже не будет, возможно, даже серебряным призером, но судьи решили иначе.

И конечно, это было очень обидно, очень неприятно – и Дине Авериной, и ее сестре Арине, и всем-всем-всем, кто болел, кто смотрел их по телевизору, и конечно, тренерам, и всем специалистам, которые работали вместе с командой (в том числе врачам, массажистам), и конечно, руководству нашего спорта – и Олимпийскому комитету и спорта.

Это была такая общая пощечина, которая была дана через художественную гимнастику всем нашим болельщикам», – сказала Винер.

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