Ирина Винер о судействе в Токио-2020: «Это была такая пощечина через художественную гимнастику всем нашим болельщикам»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова рассказала, как чувствуют себя спортсменки и тренеры после Олимпиады-2020, где сборная России впервые за 25 лет осталась без золота.
«Тренерский штаб чувствует себя раздавленным. Девушки чувствуют себя обескураженными несправедливостью.
Дина Аверина высказалась, что не серебряная медаль на нее так негативно воздействует, а то, что это было несправедливо. Если бы была допущена какая-то ошибка или что-то такое, что не дало бы ей возможности стать олимпийской чемпионкой, – было бы другое дело, но она сделала все действительно без ошибки.
И ее конкурентка действительно сделала тяжелую ошибку и просто после выступления плакала, уверенная в том, что уже не будет, возможно, даже серебряным призером, но судьи решили иначе.
И конечно, это было очень обидно, очень неприятно – и Дине Авериной, и ее сестре Арине, и всем-всем-всем, кто болел, кто смотрел их по телевизору, и конечно, тренерам, и всем специалистам, которые работали вместе с командой (в том числе врачам, массажистам), и конечно, руководству нашего спорта – и Олимпийскому комитету и Министерству спорта.
Это была такая общая пощечина, которая была дана через художественную гимнастику всем нашим болельщикам», – сказала Винер.
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