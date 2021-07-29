ЭСК РФС: Мешков ошибочно засчитал 1-й гол Ерохина «Ростову» и не назначил пенальти в ворота «Зенита»

Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала спорные моменты матча 2-го тура «Ростов» – «Зенит» (2:4).

«Ростов» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра в эпизодах с засчитанным голом в ворота «Ростова» на 29-й минуте матча и неназначением 11-метрового удара в ворота (32-я минута).

Решения комиссии:

1. Судья ошибочно засчитал гол [ ] в ворота на 29-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Зенита» совершает наступ на ногу защитника в атакующей фазе игры.

Комиссия отмечает отсутствие ракурса с наиболее информативным повтором эпизода в распоряжении видеоассистента судьи. Вместе с тем, с учетом полученных комментариев по единоборству от судьи матча, ВАР должен был понять причину падения футболиста обороняющейся команды и попытаться найти ракурс телевизионной трансляции, подтверждающий факт наступа, чего сделано не было.

2. Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Зенита» на 32-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что вратарь «Зенита» , не успевая сыграть в мяч, совершает безрассудный фол на нападающем [ ], пока мяч находится в игре», – говорится в сообщении ЭСК.

Бригаду ВАР на матче возглавлял Владимир Москалев, в качестве АВАР работал Илья Елеференко.