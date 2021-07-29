В АПЛ за расизм и дискриминацию будут пожизненно запрещать посещение всех матчей чемпионата

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал болельщики Тоттенхэм Sports.ru дискриминация Футбол

АПЛ объявила о внедрении новых мер по борьбе с дискриминацией и расизмом в лиге.

Во-первых, все клубы чемпионата Англии согласились внести изменения в принцип бана фанатов.

Теперь любой человек, уличенный в оскорбительном поведении в отношении любого участника матча, лично или онлайн, будет пожизненно забанен не только на стадионе команды, которую он поддерживает, но и на всех матчах Премьер-лиги.

Отмечается, что любой подобный случай будет рассмотрен совместно с полицией.

Во-вторых, АПЛ будет работать над обучением стюардов и болельщиков: их будут учить выявлять дискриминационное поведение и реагировать на него.

В-третьих, лига продолжит работать с социальными сетями, чтобы они эффективнее пресекали дискриминационное поведение в интернете.

FA и лиги Англии поддержали игроков, желающих преклонять колено: «Просим фанатов уважать любого, кто захочет сделать это»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья