Рамзан Кадыров: «Нет никого лучше Месси – художника гениальной игры. В России будут свои Месси, надеюсь»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал переход форварда в «ПСЖ».

«Друзья, вы знаете, как я люблю красивый футбол. Я уже как-то рассказывал, что в свое время единственным футболистом, чья игра производила на меня неизгладимое впечатление, был . Превосходный футболист.

Его не зря называли волшебником за фирменную игру на поле. Роналдиньо покорял стадионы и миллионы телезрителей своими финтами, обводками, филигранной техникой. Таким он и остался в памяти – истинным кудесником мяча. И что мне еще в нем нравилось – он не был испорчен большой славой.

После его ухода мое внимание привлек Месси, ради красивой игры которого я стал болеть за «Барселону». Как и Роналдиньо, это опытный, но в то же время скромный футболист, который вывел клуб в лидеры, стал его визитной карточкой и долгие годы радовал болельщиков потрясающими сценариями забитых голов.

Своей красивой, завораживающей игрой Месси пленил огромную армию любителей футбола. С его приходом в испанский клуб относиться равнодушно к этой команде было уже невозможно.

Теперь же, с его уходом из «Барселоны», многие болельщики испытали настоящий шок. Клуб уже не станет прежним, да и немалая часть болельщиков может переметнуться вслед за гениальным Месси.

В футбольном мире перевернута очередная страница истории. Но уже можно смело сказать, что голы, которые Лионель отправил в ворота соперников, являются вершиной красоты футбола. За такие моменты мы и любим этот вид спорта.

Я искренне надеюсь, что у нас в России будут свои Месси, а возможно, даже футболисты получше него. Время покажет. Но сегодня нет никого лучше Лионеля Месси – автора и художника гениальной игры и блестящих нестандартных действий на поле!» – написал Кадыров.

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