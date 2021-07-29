«Шахтер» сыграет с «Монако» в плей-офф квалификации ЛЧ, «Шериф» выбил «Црвену Звезду»

Сегодня по итогам матчей 3-го отборочного этапа Лиги чемпионов определятся все участники раунда плей-офф квалификации.

Одна пара была определена досрочно: австрийский «Ред Булл Зальцбург» сыграет с «Брондбю» из Дании.

Также в плей-офф квалификации пробились «Шериф», выбивший «Црвену Звезду» (1:1, 1:0), «Ференцварош», который одолел по сумме двух встреч пражскую «Славию» (2:0, 0:1), и «Шахтер», одержавший победу над «Генком» (2:1, 2:1).

«Монако» прошел «Спарту» (2:0, 3:1), ПСВ – Мидтьюлланд (1:0, 3:0).

Пары плей-офф квалификации ЛЧ

Путь чемпионов

Зальцбург – Брондбю



Динамо Загреб / Легия – Шериф

ЧФР / Янг Бойз – Ференцварош

Мальме / Рейнджерс – Олимпиакос / Лудогорец

Путь представителей лиг

ПСВ – Спартак / Бенфика

Шахтер – Монако