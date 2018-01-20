«Придется ждать будущих тестов. Ожидание может оказаться неприятным». Норвежский журналист высказался о российском допинге

Норвежский журналист Эстен Сэтер критически высказался о проблемах с допингом в России.

В издании Dagbladet он опубликовал статью, где скептически пишет об эффективности санкций в отношении российского спорта, из-за которых страна выступала на Олимпиаде в Токио в нейтральном статусе – без флага и гимна.

«Для слишком многих представителей власти в России элитный международный спорт все еще является некой патриотической войной, на которой дозволено все», – написал Сэтер, комментируя предложение спортивных чиновников заменить на соревнованиях российский гимн песней «Катюша».

«Последнее десятилетие прошло под знаком нарушений России в международном спорте. Соперники были обмануты. Отчасти напрямую российским государством», – добавил журналист.

«Каким будет эффект от олимпийских успехов России – мы не можем ответить точно. Единственное, что мы знаем, это что мировая легкая атлетика с ее жесткой линией отмечает внутренние улучшения в российской легкой атлетике. Остальным видам спорта, где соревнуются россияне, придется ждать будущих тестов на допинг. Ожидание может оказаться неприятным», – отметил Сэтер.

Сообщалось, что все допинг-пробы, взятые у россиян во время Олимпиады в Токио, оказались отрицательными.

В Токио постоянно вспоминают про допинг в России: американский пловец и гребчиха, чилийский журналист и, конечно, британские медиа