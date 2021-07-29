Клубы РПЛ проголосовали за перенос 6-го тура из-за матчей сборной

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Клубы РПЛ проголосовали за перенос 6-го тура с 28-29 августа на другую дату.

Голосование было проведено заочно, идею поддержало большинство команд.

В течение недели клубы будут голосовать по предложенной дате проведения тура. Скорее всего, матчи состоятся 24-26 августа.

Если «Спартак», «Сочи» и «Рубин» пройдут своих соперников в квалификации еврокубков, их матчи 6-го тура будут перенесены на более поздний срок.

Ранее о переносе 6-го тура попросил главный тренер сборной России Валерий Карпин, чтобы качественнее подготовиться к игре с командой Хорватии (1 сентября).

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