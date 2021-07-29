Месси подписал контракт с «ПСЖ»

Нападающий Лионель Месси окончательно оформил свой переход в «ПСЖ».
Стороны заключили контракт, рассчитанный на два сезона. В соглашении оговорена опция продления на еще один год.
Месси перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. Ранее латиноамериканец не продлил контракт с «Барселоной», за которую выступал на протяжении всей своей карьеры на профессиональном уровне.
Сообщалось, что в парижском клубе нападающий будет получать 35 миллионов евро за сезон.
Статистику 34-летнего футболиста можно посмотреть здесь.
Фото: официальный сайт «ПСЖ»
Месси в «ПСЖ – теперь уже точно
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