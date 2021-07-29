Николаев об отмене гола «Краснодара» «Зениту» со штрафного: «Формально правильное решение, но с нарушением протокола ВАР»

Бывший судья разобрал момент с отменой гола хавбека «Краснодара» (2:3).

Арбитр Алексей Амелин после ВАР отменил гол, поскольку защитник встал в стенку «Зенита» перед штрафным «Краснодара».

«Интересно, почему дали сразу вторую игру такого накала человеку, который только вошел в Премьер-лигу. По поводу гола – он классный, но есть правила игры, которые, к сожалению, были нарушены. Партнер бьющего штрафной не может стоять рядом со стенкой ближе чем на один метр.

Это правило придумали не так давно, оно сразу вызвало вопросы. Якобы чтобы не было конфронтации игроков, которые стоят в стенке, и тех, кто к ней пристраивается. Но любой грамотный судья мог этот вопрос решить.

Протокол ВАР нарушен. По этому эпизоду можно говорить, что есть какие-то недоработки в протоколе. Если человек у монитора видит, что происходит явная ошибка и по протоколу ВАР не может вмешаться – для меня вопрос, почему.

Формально принято правильное решение, но с нарушением протокола ВАР», – высказался Николаев.

Нельзя стоять в чужой стенке – из-за этого отменили шикарный гол «Краснодара». Спайич нарушил правило, о котором даже не знал