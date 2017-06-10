Дина Аверина: «Все только и ждут, чтобы мы взяли реванш и поехали в Париж-2024, а желание появилось»

Теги художественная гимнастика Олимпиада-2020 Париж-2024 сборная России (художественная гимнастика) Дина Аверина Арина Аверина Гимнастика

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины сообщили, что могут продолжить карьеру до Парижа-2024.

На Олимпиаде в Токио Дина Аверина взяла серебро, Арина Аверина заняла четвертое место.

«После того, как вчера нас встречали с флагом, с гимном, пришло очень много болельщиков, которые на самом деле нас поддерживали и каждый раз писали после выступления и отправляли видео со словами поддержки, даже стихи писали, конечно, после этого хочется дальше продолжать и радовать людей, не опускать руки, а идти только вперед.

Все только и ждут, чтобы мы взяли реванш и поехали в Париж, а желание появилось», – сказала Дина Аверина в эфире Первого канала

«Загадывать пока не будем. Желание появилось вдвойне, потому что после всего, что произошло, после того, как мы приехали на родину, как нас тут встречали. Да, хочется остаться», – добавила Арина Аверина.

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