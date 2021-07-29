«Реал» объявил об исках в отношении Ла Лиги и инвестфонда CVC из-за заключенной ими сделки

«Реал» объявил о намерении судиться с Ла Лигой и инвестиционным фондом CVC.

«Совет директоров «Реала» единогласно согласился подать как гражданские, так и уголовные иски против президента Ла Лиги, господина , против господина Хавьера де Хайме, руководящего фондом CVC, и против самого фонда CVC Capital Partners.

Также совет директоров решил, что предпримет все необходимые юридические действия, требующиеся для аннулирования договоров, которые Ассамблея Ла Лиги может принять 12 августа 2021 года в отношении соглашения между Ла Лигой и фондом CVC», – говорится в заявлении «Реала».

Ранее Ла Лига продала 10% бизнеса фонду за 2,7 миллиарда евро. 90% суммы обещано клубам, мадридцы должны были получить 261 миллион. Против сделки, помимо «Реала», также выступила «Барселона».

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