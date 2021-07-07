Месси и «Барса» договорились, Сергей Федоров возглавил ЦСКА, Доннарумма в «ПСЖ», отстранение пловцов, лучший гол Евро-2020 и другие новости утра

1. Лионель Месси договорился с «Барселоной» о контракте на 5 лет с зарплатой на 50% меньше, объявят в конце июля. Аргентинец получит 20 млн евро за первый сезон.

2. Сергей Федоров стал главным тренером ЦСКА. Он сменил Игоря Никитина, который возглавлял команду с 2017 года и брал Кубок Гагарина. Зачем?! Клуб утверждает: «Конфликта с Никитиным нет. Главная причина – результат сезона, команда не заняла первое место».

3. Дзюба возглавил рейтинг доверия спортсменам у россиян, Овечкин – 3-й, Тарасова – 6-я, Большунов – 8-й.

4. Слита в сеть новая партия цитат президента «Реала» Флорентино Переса: «Роналду – идиот, больной парень. Они с Моуринью – два ненормальных» (2012 год), «Касильяс – невысокий и плохо видит. Он как щенок, маленький ребенок» (2008), «Дель Боске – не тренер, он болван. Не умеет тренировать, не разбирается в тактике» (2006). Перес подаст в суд на газету El Confidencial за публикацию его высказываний.

5. НБА. Финал плей-офф. «Милуоки» сравнял счет в серии с «Финиксом» (2-2).

6. Во 2-м туре Кубка Париматч Премьер «Спартак» разгромил «Рубин» (4:0), Джикия забил красивый гол со штрафного. А «Сочи» победил «Химки» (3:2).

7. ОКР подготовил для российских олимпийцев инструкцию с ответами на вопросы о Black Lives Matter, Крыме, допинге и харассменте.

8. Нидерландская пивоваренная компания Heineken может подписать контракт с РПЛ на 2 млрд рублей, если закон о пиве на стадионах примут.

9. Пловцы Кудашев и Андрусенко отстранены за нарушение антидопинговых правил. Оба – в заявке сборной на Олимпиаду в Токио.

10. Трансферы. «ПСЖ» объявил о переходе Доннаруммы, контракт – до 2026 года. «Челси» предложил за Кьезу 100 млн евро – это стартовая сумма, «Ювентус» отказался от переговоров. Гризманн и Сауль согласились на обмен, «Барселона» и «Атлетико» обсуждают условия, клубы считают, что сделка будет закрыта. Только каталонцы хотят получить еще 15 млн сверху, но могут взять Лоди или Эрмосо. «Рубин» продаст Старфельта в «Селтик» за 5 млн евро.

11. Российские вещатели Олимпиады в Токио еще не пришли к соглашению по показу Игр. Пока известно, что церемония открытия будет на Первом канале, а закрытия – на ВГТРК.

12. РФС признает Семака лучшим тренером сезона, Азмуна – лучшим игроком, «Зенит» – лучшей командой. Захаряна назовут лучшим молодым игроком сезона, Гинер получит награду за вклад в развитие футбола. Дзюба, Акинфеев, Джикия, Малком, Смолов, Хвича и Нобоа войдут в список 33 лучших игроков сезона в РПЛ.

13. В Англии за расизм в соцсетях в адрес игроков могут запретить посещать матчи. «Формула-1» организует стипендии для студентов из мало представленных групп в рамках программы увеличения многообразия.

14. МОК изменил олимпийскую клятву, добавив в нее слова про равенство и борьбу с дискриминацией.

15. «Ман Сити» показал новую домашнюю форму, она вдохновлена золотым голом Агуэро на 93:20. Появились фотографии формы «Зенита» на следующий сезон.

16. Косторная и Загитова поступают в РГУФК. Алена – на бюджет, Алина – на платной основе. Посол олимпийской сборной России Евгения Медведева не поедет в Токио, она будет поддерживать команду дистанционно.

17. «Реал» потерял 300 млн евро за время пандемии. Прибыль в сезоне-2020/21 – 874 тысячи.

18. Гол чеха Патрика Шика с 45 метров признан лучшим на Евро-2020.

Цитаты дня:

Валерий Газзаев: «Олимпиады, ЧМ и Евро – спортивные войны на уровне стран. Неслучайны и санкции против России в спорте – вопрос геополитической конкуренции»

Тарханов о швейцарской системе календаря в РПЛ: «Швейцария – не такая футбольная страна, чтобы от нее что-то брать. Без Европы разберемся»

Карванен о лимите: «Наши рождены с генетическими пороками, поэтому им нужны особые привилегии? Соплежеватели, идите в зал и работайте»

Глушаков о невызове на ЧМ-2018: «В сборной не все решает тренер, есть влиятельные люди. Черчесов сказал: «Вырастешь – поймешь»

Жоржиньо о «Золотом мяче»: «Никто не взял больше трофеев, чем я, но как сравнивать себя с Месси, Роналду и Неймаром?»

«Пенальти на Стерлинге назначен правильно. Чистый контакт». Председатель cудейского комитета УЕФА о полуфинале Евро

Фетисов о российском хоккее: «Надо уходить от блатных детей, которым родители покупают места. Ущербная история»

Ярослав Ракицкий: «Я люблю Украину. Всегда ждал вызова в сборную, но Шевченко с Павелко все решили»

Хабиб: «Я на одном уровне с Федором Емельяненко, Сильвой, Джонсом, Кормье, Джонсоном и Сен-Пьером»

Марио Кемпес: «Месси не затмит Марадону, даже если выиграет 4 чемпионата мира подряд»