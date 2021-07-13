Президент ЦСКА о назначении Федорова: «Конфликта с Никитиным нет. Главная причина – результат сезона, команда не заняла первое место»

Теги ЦСКА Игорь Никитин Сергей Федоров КХЛ Игорь Есмантович Р-Спорт Хоккей

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о причинах назначения Сергея Федорова главным тренером вместо Игорь Никитина.

«Никакого конфликта с Никитиным нет. Сегодня прошло собрание наблюдательного совета, посвященное прошедшему сезону. При обсуждении было принято решение о назначении главного тренера.

Главная причина – результат сезона. Для ЦСКА всегда задача стоит занимать первое место, команда этого не сделала», – заявил Есмантович.

В прошлом сезоне армейцы дошли до финала Кубка Гагарина, где уступили «Авангарду» (2-4).

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