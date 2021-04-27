ОКР подготовил для российских олимпийцев инструкцию с ответами на вопросы о BLM, Крыме, допинге и харассменте

Олимпийский комитет России (ОКР) подготовил для российских олимпийцев инструкцию по поводу высказываний в соцсетях и ответов на вопросы журналистов, сообщают «Ведомости».

По информации газеты, олимпийцев предупреждают, что по мере приближения Олимпиады в Токио они будут чаще получать запросы на интервью и комментарии, но вопросы «могут носить провокационный характер», а спортсмены «по незнанию» могут попасть в неприятное положение.

«Тщательно и внимательно относитесь к тому, что вы пишете, какие фото выкладываете, ставите лайки или оставляете комментарии», – говорится в документе.

Согласно инструкции ОКР, лучшим вариантом ответа на острые вопросы является «No comment».

В документе приводятся рекомендации по поводу высказываний на политические и социальные темы. Например, если спортсмена спросят о движении Black Lives Matter, он должен заявить, что отношение к BLM – личное дело каждого, «но Олимпиада в любом случае не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов».

Кроме того, инструкция рекомендует не обсуждать , Донбасс и «другие подобные вопросы», так как «спорт должен оставаться вне политики».

На вопросы про допинговые скандалы российским спортсменам рекомендуется говорить, что в них они никогда не участвовали, а санкции против России должны комментировать те, кто их вводил.

Также в памятке приводится рекомендуемый вариант ответа на вопросы о харассменте: «Я с этим никогда не сталкивалась(-ся) в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах».

На вопросы об участии в Играх без флага и гимна предлагается отвечать, что спортсмены все равно представляют Россию, и это большая честь, «хотя и хотелось бы слышать гимн России, потому что это всегда очень эмоциональный момент».

игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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