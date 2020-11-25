Марио Кемпес: «Месси не затмит Марадону, даже если выиграет 4 чемпионата мира подряд»

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Марио Кемпес Футбол

Чемпион мира-1978 в составе сборной Аргентины Марио Кемпес не считает, что Лионель Месси превосходит Диего Марадону.

«Месси не повезло быть наследником Диего Марадоны. Очень сложно затмить Диего, по всему миру его считают идолом.

Если Месси хочет быть лучше Марадоны... Он не сможет добиться этого, даже если выиграет четыре чемпионата мира подряд. У него до сих пор нет титула чемпиона мира.

Без разницы, сколько трофеев он берет, какие титулы он выигрывает. Ему никогда не сравниться с Диего», – сказал Кемпес.

11 июля Месси выиграл первый трофей со сборной Аргентины. Команда обыграла Бразилию (1:0) в финале Кубка Америки.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья