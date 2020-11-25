Марио Кемпес: «Месси не затмит Марадону, даже если выиграет 4 чемпионата мира подряд»

Чемпион мира-1978 в составе сборной Аргентины Марио Кемпес не считает, что превосходит .

«Месси не повезло быть наследником Диего Марадоны. Очень сложно затмить Диего, по всему миру его считают идолом.

Если Месси хочет быть лучше Марадоны... Он не сможет добиться этого, даже если выиграет четыре чемпионата мира подряд. У него до сих пор нет титула чемпиона мира.

Без разницы, сколько трофеев он берет, какие титулы он выигрывает. Ему никогда не сравниться с Диего», – сказал Кемпес.

11 июля Месси выиграл первый трофей со сборной Аргентины. Команда обыграла Бразилию (1:0) в финале Кубка Америки.