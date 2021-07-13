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    НБА. Плей-офф. «Милуоки» примет «Финикс» в 4-м матче финальной серии

    Теги результаты Милуоки Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

    В среду, 14 июля, состоится 4-й матч финальной серии НБА-2021.

    «Милуоки» Янниса Адетокумбо дома постарается сравнять счет в противостоянии с «Финиксом» Криса Пола и Девина Букера.

    НБА

    Плей-офф

    Финал (до 4 побед)

    Четвертый матч

    Милуоки – Финикс
    Дата проведения
    15 июля, 04.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    «Финикс» ведет в серии – 2-1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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