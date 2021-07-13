НБА. Плей-офф. «Милуоки» примет «Финикс» в 4-м матче финальной серии

В среду, 14 июля, состоится 4-й матч финальной серии НБА-2021.

«Милуоки» Янниса Адетокумбо дома постарается сравнять счет в противостоянии с «Финиксом» Криса Пола и Девина Букера.

НБА

Финал (до 4 побед)

Четвертый матч

«Финикс» ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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