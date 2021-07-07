«Пенальти на Стерлинге назначен правильно. Чистый контакт». Председатель cудейского комитета УЕФА о полуфинале Евро

Теги Манчестер Сити Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Дании по футболу судьи Евро-2020 Роберто Розетти Рахим Стерлинг Данни Маккели ТАСС Футбол

Председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти высказался о моменте с назначением пенальти за нарушение на Рахиме Стерлинге в полуфинале Евро-2020 между сборными Англии и Дании (2:1 доп. время).

«Мы можем обсуждать этот момент, потому что мы абсолютно открыты. Но пенальти был назначен правильно.

Судья видел момент, и система видеоассистента рефери только подтвердила его решение – защитник не коснулся мяча, но был чистый контакт с нападающим», – сказал Розетти.

Матч между Англией и Данией судила бригада арбитров во главе с Данни Маккели.

Пенальти за падение Стерлинга – возможная ошибка Маккели, но не ВАР. Объясняем логику видеосудей

Когда Стерлинг падал, на поле было два мяча. Почему судья не остановил игру?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья