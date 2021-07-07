«Пенальти на Стерлинге назначен правильно. Чистый контакт». Председатель cудейского комитета УЕФА о полуфинале Евро

Председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти высказался о моменте с назначением пенальти за нарушение на в полуфинале между сборными и (2:1 доп. время).

«Мы можем обсуждать этот момент, потому что мы абсолютно открыты. Но пенальти был назначен правильно.

Судья видел момент, и система видеоассистента рефери только подтвердила его решение – защитник не коснулся мяча, но был чистый контакт с нападающим», – сказал Розетти.

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