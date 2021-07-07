«Пенальти на Стерлинге назначен правильно. Чистый контакт». Председатель cудейского комитета УЕФА о полуфинале Евро

Председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти высказался о моменте с назначением пенальти за нарушение на Рахиме Стерлинге в полуфинале Евро-2020 между сборными Англии и Дании (2:1 доп. время).
«Мы можем обсуждать этот момент, потому что мы абсолютно открыты. Но пенальти был назначен правильно.
Судья видел момент, и система видеоассистента рефери только подтвердила его решение – защитник не коснулся мяча, но был чистый контакт с нападающим», – сказал Розетти.
Матч между Англией и Данией судила бригада арбитров во главе с Данни Маккели.
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