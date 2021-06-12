Валерий Газзаев: «Олимпиады, ЧМ и Евро – спортивные войны на уровне стран. Неслучайны и санкции против России в спорте – вопрос геополитической конкуренции»

Бывший главный тренер ЦСКА, глава комитета Госдумы по делам национальностей высказался о политическом аспекте выступления сборной России на Евро-2020.

– Давайте подведем глобальный итог Евро-2020. Какие главные уроки должен для себя извлечь российский футбол?

– Начнем с того, что Олимпиады, чемпионаты мира и Европы по популярным видам спорта – это фактически спортивные войны на уровне стран.

Те команды или спортсмены, которые уступают в тактической подготовке, техническом оснащении или индивидуальных качествах, должны компенсировать это невероятной самоотдачей и боевым духом.

Возьмем Евро-2020. Самой укомплектованной с точки зрения наличия звезд была Франция. Все прогнозировали, что она выйдет в финал. А по факту французы не показали ни игры, ни результата. Им на этот раз не хватило именно единства, характера, воли. Наличие больших мастеров в сборной не гарантирует, что из них получится команда.

На крупных турнирах ты представляешь свой народ и пытаешься показать, что твое государство – самое сильное. Неслучайно санкции против России вводятся в том числе на уровне спорта, потому что это вопрос геополитической конкуренции.

Вот почему так важно доказывать свою силу на спортивных аренах. К сожалению, наша сборная сделать этого на чемпионате Европы не смогла.

Все обратили внимание, с какими эмоциями поют гимн и как себя настраивают итальянцы. И сравните, как это делали наши футболисты... Они что, стеснялись петь свой гимн? Это недопустимо на уровне сборной!

Кто-то скажет – мелочь. А вот итальянцы считают иначе. И в том числе поэтому они чемпионы Европы. Мы уступаем не только в технике, тактике и индивидуальном мастерстве, но и в психологии и менталитете, – заявил Газзаев.