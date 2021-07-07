«ПСЖ» объявил о переходе Доннаруммы. Контракт с вратарем – до 2026 года

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма стал игроком .

Итальянец присоединился к парижанам в качестве свободного агента. Срок его контракта с «Миланом» истек в конце июня.

22-летний футболист подписал с «ПСЖ» соглашение до 2026 года.

Доннарумма обучался в академиях «Наполи» и «Милана», а за основную команду «россонери» выступал с 2015 года. Также на его счету 33 матча за сборную Италии.

На Евро-2020 вратарь стал лучшим игроком турнира.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: сайт «ПСЖ»

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