«ПСЖ» объявил о переходе Доннаруммы. Контракт с вратарем – до 2026 года

Теги ПСЖ Милан лига 1 Франция сборная Италии по футболу трансферы Евро-2020 Джанлуиджи Доннарумма Футбол

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма стал игроком «ПСЖ».

Итальянец присоединился к парижанам в качестве свободного агента. Срок его контракта с «Миланом» истек в конце июня.

22-летний футболист подписал с «ПСЖ» соглашение до 2026 года.

Доннарумма обучался в академиях «Наполи» и «Милана», а за основную команду «россонери» выступал с 2015 года. Также на его счету 33 матча за сборную Италии.

На Евро-2020 вратарь стал лучшим игроком турнира.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: сайт «ПСЖ»

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