Сергей Федоров стал главным тренером ЦСКА

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Бывший форвард сборной России Сергей Федоров назначен главным тренером ЦСКА.

Федоров, также являющийся членом наблюдательного совета армейцев, сменил Игоря Никитина, который возглавлял команду с 2017 года.

«По итогам заседания наблюдательного совета главным тренером ЦСКА назначен Сергей Федоров. Клуб благодарит Игоря Никитина за проведенные в ЦСКА годы, проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», – прокомментировал назначение президент ЦСКА Игорь Есмантович.

51-летний Федоров работает в ЦСКА с 2012 года. Он впервые в карьере займет пост тренера.

Федоров – трехкратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002).

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