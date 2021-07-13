Сергей Федоров стал главным тренером ЦСКА

Бывший форвард сборной России Сергей Федоров назначен главным тренером .

Федоров, также являющийся членом наблюдательного совета армейцев, сменил , который возглавлял команду с 2017 года.

«По итогам заседания наблюдательного совета главным тренером ЦСКА назначен Сергей Федоров. Клуб благодарит Игоря Никитина за проведенные в ЦСКА годы, проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», – прокомментировал назначение президент ЦСКА Игорь Есмантович.

51-летний Федоров работает в ЦСКА с 2012 года. Он впервые в карьере займет пост тренера.

Федоров – трехкратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002).