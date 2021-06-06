Фетисов о российском хоккее: «Надо уходить от блатных детей, которым родители покупают места. Ущербная история»

Двукратный олимпийский чемпион назвал главные проблемы российского хоккея.

«Надо уходить от блатных детей, которым родители покупают места в командах. Это ущербная история.

Есть аналог, на который можно ориентироваться – это , где у всех клубов одинаковые возможности: там и ребята прогрессируют быстрее, и тренеры появляются высокопрофессиональные.

Сложно определить качество тренера, если у него спортсмены не получают по два, три четыре месяца зарплату.

Главное – спортивный принцип, равные возможности, методика подготовки юных спортсменов, поддержка детского тренера», – сказал Фетисов.