Фетисов о российском хоккее: «Надо уходить от блатных детей, которым родители покупают места. Ущербная история»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал главные проблемы российского хоккея.
«Надо уходить от блатных детей, которым родители покупают места в командах. Это ущербная история.
Есть аналог, на который можно ориентироваться – это НХЛ, где у всех клубов одинаковые возможности: там и ребята прогрессируют быстрее, и тренеры появляются высокопрофессиональные.
Сложно определить качество тренера, если у него спортсмены не получают по два, три четыре месяца зарплату.
Главное – спортивный принцип, равные возможности, методика подготовки юных спортсменов, поддержка детского тренера», – сказал Фетисов.