Алексей Карванен о лимите: «Наши рождены с генетическими пороками, поэтому им нужны особые привилегии? Соплежеватели, идите в зал и работайте»

Российский представитель BDA Sports (агентство, в частности, работает с Лукой Дончичем и Димитрисом Итудисом), бывший спортивный директор петербургского «Спартака» Алексей Карванен высказался о проблеме развития игроков в российском баскетболе.

По мнению Карванена, тяжелую ситуацию невозможно исправить с помощью ужесточения лимита на легионеров. На данный момент в Лиге ВТБ клубы должны включать в заявку на матч не менее 6 игроков, имеющих гражданство той страны, за которую выступает команда.

«Учите детей фундаментальным основам баскетбола в спортивных школах! Не знаете как, не умеете – учитесь сами! Если есть мозг, то интернета плюс наглядного пособия в YouTube хватит для этого.

Игроков в России нет потому, что готовят их всякие говна в спортшколах. А дальше на молодежном уровне такие же, но чуть более продвинутые клоуны, играют на «победу в каждом матче» полуфабрикатами. В зеркало смотрите! Это вы, люди из спортшкол и ДЮБЛов с молодежками, сделали этот результат для Олимпиады.

Какого хрена вы все заглядываете в паспорт и хотите узнать гражданство? То, что человек усердно работал всю жизнь и пытался стать лучше, чтобы нашлась команда, которая готова платить за его услуги реальные деньги, вы считаете каким-то грехом? У него две руки, две ноги и одна голова! Так же, как и у любого игрока с российским паспортом.

Все вы считаете, что наши годятся только для Специальной Олимпиады? Наши рождены с генетическими пороками, поэтому им нужны особые привилегии? А как насчет поработать над своими минусами и довести до совершенства свои плюсы?

Что за beta male mentality! Мне всегда было все равно, кто против меня играл. Мог быть марсианин! Если он был лучше меня в баскетболе, я только сильнее уважал его за это и работал, чтобы догнать его. Хватит нытья! Берите мяч и работайте. Бегайте, прыгайте, бросайте, водите. Чтобы потом, когда увидите перед собой игрока, который не говорит по-русски, можно было доказать ему, что ты лучше! Не по паспорту, а по своим умениям. Соплежеватели, идите в зал и точите пилу. Мозги меняйте, а не паспорта.

Всем паспортофилам контрольный в мозг: в самой богатой и коммерческой лиге мира иностранцы отнимают рабочие места у основателей этой игры. Совершенно не по причине того, что они быстрее бегают или выше прыгают. Места отнимают по причине того, что они лучше попадают и быстрее соображают!

Именно поэтому баскетбол – это самая лучшая игра с мячом. И единственный, кто стоит на пути баскетболиста с российским паспортом и мешает ему попадать в состав клуба лиги ВТБ, на Олимпийские игры и так далее – это он сам! Такой же бледнокожий и неатлетичный, как иностранцы, отбирающие места у аборигенов в НБА», – заявил Карванен.

Наши играли в квалификации Олимпиады так, как привыкли. В клубах за результат отвечают легионеры