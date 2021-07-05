Месси договорился с «Барсой» о контракте на 5 лет с зарплатой на 50% меньше. Объявят в конце июля (Diario Sport)

и достигли принципиальной договоренности о подписании нового контракта, пишет Diario Sport.

Стороны заключат 5-летнее соглашение. Несмотря на то, что некоторое время назад появлялись сведения о намерении «Барсы» подписать с Месси контракт на 2 года, стороны решили, что готовы к более продолжительному сотрудничеству.

Аргентинец чувствует в себе силы, чтобы еще 5 лет играть на высшем уровне. Клуб разделяет эту точку зрения.

Месси согласился снизить зарплату на 50%. Он принял условия, выдвинутые «Барселоной», так как понимает, что клуб переживает тяжелые времена. Лионель считает, что должен был подать пример одноклубникам. Деньги не стали проблемой в ходе переговоров.

Переговоры находятся на очень продвинутой стадии. Сейчас юристы и советники «Барселоны» дорабатывают последние детали соглашения.

Ожидается, что официально о подписании нового контракта с Месси каталонский клуб объявит в конце июля.

Со статистикой 34-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.